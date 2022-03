50 milionů za Filu jsme si neřekli, s Juráskem do Slavie chtěli, líčí ředitel Boleslavi. Toužili v Edenu i po Ewertonovi?

Mladá Boleslav má za přestupy jednadvacetiletého krajního obránce Davida Juráska a devatenáctiletého útočníka Daniela Fily dostat od Slavie dohromady asi 53 milionů korun. Plus má obránce Kryštofa Obadala. Jednání byla dlouhá, povedla se dotáhnout až 10. února. Oba hráči tak sledovali první osmifinále Konferenční ligy proti Linci jen z tribuny, protože se na evropskou soupisku už nevešli.

Přesto v Edenu dělají slušný dojem, pevné vazby ale udržují i v Boleslavi. Nejenže jsou v kontaktu s bývalými spoluhráči, ale vyrazili je podpořit třeba na pohárové utkání do Jablonce. Generální ředitel středočeského klubu David Trunda líčí, co se v Boleslavi během hektického přestupového období dělo.

Co říkáte na to, jak se David Jurásek a Daniel Fila ve Slavii etablují? Juráskovi sedlo nedělní derby se Spartou, patřil mezi nejlepší hráče sešívaných.

Vnímáme to pozitivně. Držíme jim palce, ať se jim daří co nejvíc. Těší nás, když vidíme, že někdo z Boleslavi může přestoupit do Slavie a hrát tam, byť jsme se tomu dlouho bránili.

Můžete popsat, jak se přestup Fily s Juráskem do Slavie domlouval?

Probíhalo to dlouho. S vedením Slavie jsme se potkali někdy v prosinci, kdy došlo k první diskusi, zda bychom je uvolnili. Následně jsme mluvili s hráči, chtěli jsme vědět, jak se k tomu staví a jak situaci vidí. Poté jsme Slavii řekli, že další jednání rozvíjet nechceme.

Přesto se jejich transfer řešil dál, že?

V průběhu ledna jsme o situaci diskutovali v našem sportovním sektoru a na představenstvu. Chtěli jsme si vytvořit správný názor na další rozvoj obou hráčů, protože nezabráníte tomu, aby ti kluci nepřemýšleli nad tím, že je oslovila Slavia. Oba hráče kontaktoval i slávistický trenér Trpišovský a mluvil s nimi. Musím říct, že jednání byla korektní, ale za dva měsíce jsme zjistili, že oba ti kluci jsou k odchodu do Slavie v hlavě nastavení. Věděli jsme, že by si přestup strašně přáli. Když je hráč takhle nastavený, nemusí pak podávat stoprocentní výkony. Celou dobu jsme chtěli zvolit nejlepší řešení pro klub i pro ně. Probírali jsme to s prezidentem (Dufkem), s celým sportovním sektorem, trenérem. Nakonec jsme se rozhodli, že je pustíme. Až pak se za oba dohadovaly jednotlivé částky.

Chodili za vámi Fila s Juráskem, tlačili na vás a vyzvídali, co se děje?

Myslím, že oba se chovali správně a korektně. Dan Fila byl nastavený směrem do Slavie podstatně dřív než David Jurásek, který má trochu jinou povahu. Dan tam chtěl víc. Ale cítili jsme, že i Davidův zájem o přestup se zvyšoval, když viděl, že ho Slavia opravdu chce. V prosinci jsme cítili, že pokud by tu zůstali, nemělo by to vliv na nic. Postupem času už jsme si tak jistí nebyli, hlavně u Dana pak bylo vidět, že se do Slavie těší.

Spekulovalo se o tom, že jste si za Filu měli v první chvíli říct o padesát milionů korun. Bylo to tak?

Je strašně důležité říct, že v prvních diskusích to vůbec nebylo o ceně. V první fázi jsme zvažovali jen sportovní přínos pro klub a samotné hráče. A částka, kterou jste zmínil, byla naprosto nereálná, nikdy nepadla. Ze Slavie jsme dostali nabídku, navrhovaná částka byla korektní a dohodli jsme se. Nebylo to tak, že bychom si řekli o nějakou extrémní sumu. Navíc peníze jsme neobdrželi jednorázově, jsou rozděleny do čtyř splátek během dvou let a budou okamžitě reinvestovány do kádru, do rozvoje klubu i do mládežnické akademie, která je pro nás alfou a omegou.

Celkově jste tedy spokojeni?

Bereme to celkově. Přišel k nám i mladý obránce Kryštof Obadal, který se tu zabydluje. Slavia nám se poslala také Filipa Horského, protože viděla, že potřebujeme útočníka. Nešlo jen o jeden obchod, ale spolupráci, která se rozvíjí. Mohla by být zajímavá.

Řešilo se také, že byste do Slavie uvolnili jejího bývalého kanonýra Milana Škodu. Nakonec z toho sešlo, protože se při tréninku zranil. Jak moc byla jednání rozjetá a je pravda, že jste Škodu do Edenu sami nabídli?

Nejdřív je důležité říct, že Milan Škoda má úžasnou fotbalovou kariéru. Já jsem se s ním potkal už za mého působení ve Slavii, kdy jsme shodou okolností také řešili, že bychom ho uvolnili někam do Dubaje. Po dohodě s Milanem jsme to tehdy zatrhli, bylo důležité, aby zůstal. Teď jsme taky s panem prezidentem a Milanem celou situaci řešili. Určitě to ale nebylo tak, že by ta myšlenka vzešla z naší strany, zájem přišel ze Slavie. Milan by se vrátil do klubu, kde zažil nejlepší část kariéry. Když jsme tuhle nabídku od Slavie dostali, probírali jsme to. Řekli jsme, že by si Milan takový návrat asi zasloužil, a pokud by sám chtěl, byli jsme připraveni a ochotni se o tom bavit. V téhle fázi to bylo. S Milanem jsme o tom bavili, přemýšlel o tom, ale zásadní rozhodnutí nepadlo. Pak se bohužel zranil na tréninku a další diskuse už se logicky nerozvíjely.

Kdyby Škoda odešel, byla Slavia připravená vám zpátky na hostování poslat Filu?

Zvažovaly se všechny možnosti, ale takhle konkrétní to nebylo. Padala různá jména, měli jsme vytipované hráče, které bychom ze Slavie chtěli, ale ve finále zůstalo jen o úvah.

Chtěla Slavia v závěru přestupového koupit i vašeho klíčového záložníka Ewertona?

Objevila se kolem toho spousta informací. Dokonce jsem zaslechl nebo si někde přečetl, že vedení Boleslavi neakceptovalo nabídku padesáti milionů. S čistým svědomím můžu říct, že taková nabídka tady nikdy nebyla. O prodeji Ewertona se poslední týden přestupového období vůbec nediskutovalo, ale zájem z několika klubů včetně Slavie o něj byl.

Jak reagoval? Nebyl zklamaný, když asi cítil, že ho chce Slavia?