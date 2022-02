Konec Sivoka byl pro Horejše šok! Co řekl kouč o své budoucnosti v Dynamu?

„Konec Tomáše byl pro mě hodně překvapivý. Byl to šok. Hráči za ním stojí, v týdnu jsme se s nimi bavili o věcech směrem k tomu, co se stane v létě. Najednou přišla taková rána. Odchod Tomáše je pro nás velká ztráta, pro klub i pro celý region. S realizačním týmem i s hráči jsme poté řešili, co můžeme ovlivnit. Mohli jsme udělat jediné - dobře se připravit na utkání s Viktorkou," řekl Horejš.