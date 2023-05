Konferenční liga mi přijde pro Spartu málo, do skupiny Ligy mistrů se ale nedostane, tuší expert

Sezona sice pro Spartu skončila mistrovskou tečkou, klid zbraní na Letné ale nečekejte. Vedení mistra musí skládat kádr na příští sezonu, a to hned na dvě soutěže. „Sparta to takhle dělá každý rok, bude to dost podobné," konstatuje Folprecht s tím, že se to ohledně kádru v uplynulé sezoně zase tak úplně nepovedlo. „Už to chvíli vypadalo, že jestli na něco dojede, tak na to, že základní sestava byla jasně daná, ale nůžky mezi lavičkou jsou hodně otevřené. Toho se bude chtít vyvarovat," tuší expert ve studiu Sport.cz.