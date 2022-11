Kontroverze před klíčovým gólem Slavie! Sudí vysvětlil své rozhodnutí

Jeho verdikt následně posvětil i kolega u videa. K němu byl původně delegován Pavel Franěk, ten byl ale kvůli chybě v sobotním zápase Plzně proti Spartě (0:1), kdy nedal pokyn k vyloučení Tomáše Chorého za hlavičku do Asgera Sørensena, nakonec nahrazen Tomášem Kocourkem, jemuž asistoval Jaroslav Poživil. „VAR celou gólovou akci kontroloval a mé rozhodnutí potvrdil," obhajoval se Batík.

Ostravané celou situaci viděli úplně jinýma očima a byli si jisti, že v inkriminovaném souboji k nedovolenému zákroku došlo. „Z mého pohledu Ndefe předskočil Olayinku a ten mu přišlápl nohu. Snažili jsme se na to rozhodčího upozornit, ten ale ani nešel k videu," nechápal stoper Baníku Michal Frydrych. „Viděl jsem to z lavičky, byl to jednoznačný faul, i bez videa," soptil jeho kouč Pavel Hapal.