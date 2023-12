Kontroverzní talent v Edenu. Velká výzva nejen pro trenéry Slavie, říká expert

Nizozemský novic se momentálně připravuje sám, starají se o něj kondiční trenéři a fyzioterapeuti. A podle slov slávistického asistenta Jaroslava Köstla z minulého týdne se postupně bude začleňovat do tréninku. „Pokud se Mohamed dostane na úroveň, kde byl před čtyřmi lety, bude to bomba. Pak tady budeme mít hráče, který v české lize ještě nebyl,“ říkal Köstl.

Příchod Ihattarena bude velkou zkouškou i pro slávistický trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským. Zvládne nováčka zkrotit a rozvinout jeho přednosti ve prospěch týmu? „Pokud se to povede, hráč může trenérům důvěru vrátit,“ naznačil Levý. „Pro celý realizační tým Slavie to bude velká výzva. Zásadní jsou dvě hlediska: co od něj bude klub očekávat a jak dlouho s ním bude mít trpělivost.“