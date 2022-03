Koscelníkovi jsem vynadal. Situaci, co předcházela gólu, řešil alibisticky, lamentoval naštvaný kouč Kozel

„Jsem zklamaný. Chtěli jsme tady bodovat a určitě to v našich silách bylo. Museli bychom však do utkání vstoupit lépe. Začátek byl bohužel stejný jako všechny naše zápasy na jaře venku, ve Zlíně, Mladé Boleslavi i v Ostravě. Nemám proto úplně vysvětlení. Náš výkon se vždycky zvedne, až po 25 minutách, přičemž ve třech případech jsme už prohrávali. I tady jsme začali být nebezpeční až po obdržené brance. Abychom uspěli, museli bychom hrát od první minuty, a to se nám nepodařilo," lamentoval.

Výkon jeho týmu se postupně zvedl, čemuž pomohli střídající hráči. „Po vyrovnání jsme sahali, ale každý zápas se to samozřejmě nepovede. Dnes jsme gól nevstřelili, a proto jsme prohráli. Ale ten hlavní důvod, proč to nevyšlo, je třeba hledat v tom úvodu utkání," podotkl.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Theodor Gebre Selassie z Liberce (vlevo).Foto : Stanislav Heloňa, ČTK

Na inkasovaný gól Liberec reagoval změnou rozestavení. Poté se jeho tým zlepšil. „Tak, jako dnes, jsme hráli poslední tři zápasy a přineslo nám to sedm bodů. Nechtěli jsme proto sahat do obranné pětice, Slavii minule ti hráči nic nedovolili, věřili si. Z toho jsme vycházeli. Věděli jsme, že když to fungovat nebude, dá se to změnit i bez střídání, a to jsme udělali, když jsme dostali gól. Možná jsme k tomu mohli přistoupit o trochu dříve," mínil Kozel.

Hodně ho naštval slovenský zadák Martin Koscelník, po jehož pokažené rozehrávce začala akce, ze které Sigma vstřelila vítězný gól. „Vynadal jsem mu. Je to reprezentant a já nechci, aby to pod tlakem hrál z jednoho doteku někam, a pochopitelně nepřesně. To je alibistické řešení a poněkolikáté. Když pak z toho dostaneme gól a on je pak třikrát ve stejné situaci, vyřeší to pokaždé správně. Nevím, zda je nervózní, aby neudělal chybu," kroutil hlavou kouč.

„Ta situace se pak dál vyvinula. Nevím, zda jsme v defenzivní části mohli něco udělat lépe. Musím se na to teprve podívat. Určitě je ale škoda, když Milan Knobloch nebezpečnou střelu Chytila vyrazil, že nám to Navrátil dohrál zpátky do brány. To by se stávat nemělo," podotkl.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Jan Navrátil z Olomouce (vpravo).Foto : Stanislav Heloňa, ČTK