Koubka těší, že má konečně důvěru. Na tohle jsem čekal, říká útočník Hradce

„Přestup byl správným krokem. Prospěl mi. Konečně jsem platnějším a důležitějším hráčem. Od osmnácti let, kdy jsem začal profesionální kariéru, jsem na tohle čekal. Vím, že je to zapříčiněno shodou okolností, oba naši elitní útočníci jsou zranění, ale já jsem se na tohle připravoval a poprvé v kariéře cítím takovou důvěru a nastupuji pravidelně. Mám příležitost se prosadit, ukázat a doufám, že to bude jen lepší a lepší," věří třiadvacetiletý fotbalista.

V dresu Votroků může navázat na svého otce Františka Koubka, který za Hradec Králové v minulosti rovněž hrával. Nyní ho tam vede jiný Koubek, Miroslav a zatím je s ním spokojen. Přiznává však, že Matěj pro něj nebyl první volbou.

„Neplánoval jsem to tak. Během pár měsíců se nám však rozpadla celá útočná formace. Odešli Vlkanova, Prekop, zranili se Vašulín a Kubala. Proto hrajeme v improvizované sestavě. Kluky ale musím pochválit. Třeba naposledy v Olomouci, kde Matěje, který se stále zlepšuje, vepředu doplňovali Ryneš a Smrž, dali dva góly," vysvětlil trenér Východočechů.

Autorem jejich druhého gólu na Hané, byl právě Matěj Koubek, když zužitkoval perfektní pas Gabriela. Spravil si tak chuť po předchozím duelu s Bohemians, v němž dvě tutovky spálil. „Srazili se dva hráči Sigmy a nám se naskytl prostor k rychlému protiútoku. Balón se dostal k Adamovi, střetli jsme se s pohledem, a oba jsme věděli, co máme dělat. Mně se to pak podařilo trefit tak, jak jsem chtěl, a asi tím nejlepším způsobem zakončit," popsal trefu, kterou svůj tým dostal do vedení 2:1. Jen ho mrzelo, že nebyla vítězná. Votroci se Sigmou, ač dvakrát vedli, nakonec remizovali 2:2.

V Hradci Králové si to ale pochvaluje. „Myslím, že od přípravy to chytám za dobrý konec a věřím, že to tak půjde dál. Děláme body, což je nejdůležitější. Máme nějaký kádrový stav, ale v každém zápase dokazujeme, že máme všichni také stejný cíl, a to je hrát v příští sezoně na novém stadionu ligu," zakončil Koubek.