Kouče Brna Dostálka vydařený vstup do ligy těší. Jedna vlaštovka ale jaro nedělá, ví dobře

Rozhodně. Vždyť je to nejlepší fotbalista Mladé Boleslavi, přes kterého jde většina akcí. Umí být neskutečně aktivní, nesmíme mu proto nechat příliš prostoru. Soupeř má ovšem v sestavě i další zkušené osobnosti. Kupříkladu Milana Škodu v útoku, Suchého na stoperském postu či brankáře Polačka. Ideální by bylo, kdyby nám vyšel začátek utkání a chytli se diváci.

Pokud tomu tak je, tak pro nás jedině dobře. Samozřejmě že si ale uvědomujeme, že jedna nebo dvě vlaštovky jaro ještě nedělají. Takže naším cílem je navázat proti Boleslavi na předchozí výsledky. Kéž by hlediště bylo co nejplnější. Když bychom duel s Boleslaví zvládli, věřím, že za další dva týdny by mohlo být na Slavii třeba i vyprodáno.

My dobře víme, co v Endlíkovi je. (úsměv). Kvůli zranění nám teď vypadl zkušený stoper Štěrba, ale Endl si vede ve středu obrany velmi dobře.

Kdyby na něj přišla tak lukrativní nabídka, která by klubu výrazně pomohla, může se to asi stát. Na druhé straně by to bylo i pro Zbrojovku určité vyznamenání, že dokážeme vychovat hráče, o které je zájem z větších klubů.