Ševčík pomohl premiérovým gólem Zbrojovce k remíze s favoritem. Nejlepší kulisa, libuje si

Jaký to byl zápas?

Úvod byl docela hektický. My jsme začali dost opatrně, soupeře jsme si tak trochu osahávali. Můj vedoucí gól nás uklidnil. Dokázali jsme poté odpovědět na soupeřovo vyrovnání i druhou brankou. Škoda, že se nám nepodařilo zvýšit z několika nadějných příležitostí na 3:1.

Ano. Asi čtyřikrát. (úsměv). Měl jsem totiž pocit, že mě Kuba nevidí, a chystá se poslat balon někam na vápno. Klaplo to. Já jsem moc nemířil, chtěl jsem to prostě nějak propálit. Povedlo se mi to mezi nohama brankáře Slovácka.