Kováč odvolanou penaltu příliš neřešil. Víc mě štve darovaný gól, tvrdil pardubický kouč po prohře v Brně

„Nepodali jsme dobrý výkon. Přesto jsme mohli aspoň remizovat. Cítil jsem kontakt, někdo z Brňanů mě nakopl. Sudí v první moment tvrdil, že je to jasná penalta. Vzápětí ovšem výrok změnil. Přitom stál metr od toho souboje," divil se autor první branky Pardubic Ladislav Krobot. Ta mu ovšem po inkriminovaném momentu notně zhořkla.

Mnohem víc mu vadil první inkasovaný gól krátce po změně stran. „Darovali jsme ho Zbrojovce hloupou chybou. Přitom první půli jsme měli pod kontrolou. Jenže jsme netrefovali brněnskou bránu. Málo se tlačíme do soupeřovy šestnáctky, a pak se porazíme sami. I tím, kolik prostoru jsme ponechali při obou trefách Kubovi Řezníčkovi. Přitom velmi dobře víme, jak obávaným kanonýrem je," štvalo Kováče.

Z nezdaru v moravské metropoli byl o to víc rozčarovaný, že se Pardubičtí mohli Zbrojovce v tabulce nejvyšší soutěže přiblížit a zatáhnout ji do bezprostředního boje o udržení. „Z tohoto hlediska se hrálo o pomyslných šest bodů. Utkání jsme bohužel nezvládli. Nezbývá nám než rychle zvednout hlavy. Čekají nás dvě domácí střetnutí s Hradcem Králové a se Slováckem, a v nich musíme uhrát co nejvíc," předsevzal si.