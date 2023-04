Po letech opět produktivní Matoušek, nechutný Prekop. Znovuzrození hráči táhnou klokaní bandu za poháry

A nastavení v hlavě je dost možná klíčem v případu jménem Matoušek. 24letý rychlík v roce 2018 přestoupil z Příbrami do Slavie za vysokou sumu dosahující hodnoty 40 milionů korun. Přesun do Edenu ale jeho slibný rozlet zbrzdil. Po krátké anabázi na Slavii a hostování v Jablonci byl zapůjčen do Liberce, kde za dvě a půl sezony v lize zaznamenal pouze tři vstřelené branky a jedinou asistenci. V posledním přestupovém období se tak přesunul do Ďolíčku, kde během pár měsíců překonal svoji produktivitu z předchozích dvou a půl let. Slovy čísel? Deset zápasů, pět přesných zásahů a jedna gólová přihrávka. „Když jsem ho měl v Liberci, nedal gól z ničeho. Teď mu tam padne všechno," nechápal kouč Boleslavi Pavel Hoftych zlepšenou efektivitu svého bývalého svěřence poté, co pomohl ke čtyřgólovému debaklu jeho týmu. „V Bohemce jsem našel styl hry, který by mi měl přesně sedět," myslí si Matoušek.