Kovář v přípravě Rudých ďáblů? Kluby stále jednají, přání Sparty se nemění

Podle informací Sport.cz však kluby stále vedou intenzivní jednání. Na pozici Sparty, která by hostování velmi ráda prodloužila, se nic nemění. „Není to úplně tak o nás, hlavní rozhodování je na Manchesteru United. Kovy zde měl situace fantastickou sezonu a cílem nás všech je, aby došlo k prodloužení angažmá," potvrdil následně na tiskové konferenci trenér Brian Priske.

United si nechávají Kováře na svém seznamu i ze strategického hlediska, jelikož gólmanský post nemají do další sezony zdaleka vyřešený. Smlouva skončila Davidu de Geovi, jenž měl v týdnu odmítnout podpis nového kontraktu na jeden rok a s výrazným snížením platu. Podle United zůstávají jednání otevřená. Trenér Erik ten Hag se podle britských médií nebrání ani konci zmíněného Deana Hendersona. Naopak by rád na Old Trafford viděl Andrého Onanu z Interu Milán. Případný konec prvních dvou zmíněných gólmanů by jistě i s ohledem na pozici Kováře hodně zamíchal kartami.