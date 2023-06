Manchester United řeší pozici brankáře. De Gea je na odchodu, píší v Anglii, blíží se šance pro Kováře?

Brankářské zemětřesení se blíží. Slavný fotbalový Manchester United se podle britského listu The Sun chystá radikálně řešit pozici mezi tyčemi. Dlouholetá jednička David de Gea je pravděpodobně na odchodu z Old Trafford. A manažer Erik ten Hag se nebrání ani konci Deana Hendersona, jenž hostoval v Nottinghamu. Zda by mohl dostat šanci český gólman Matěj Kovář, zpráva neuvádí, spíš se spekuluje o tom, že by na místo nové jedničky mohl aspirovat André Onana z Interu Milán. K dohodě je ale daleko, představy klubů se liší o propastných dvacet milionů liber.

Sparťanský gólman Matěj Kovář přijde o EURO 21, není mu prý asi souzené. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Do prvního přípravného zápasu Manchesteru United chybějí dva týdny a mezi tyčemi mají Rudí ďáblové jedinou jistotu. Dosavadní trojku týmu Toma Heatona. List The Sun uvádí, že není jasné, kdo se v Oslo proti Leedsu postaví do branky United. David de Gea odmítl tento týden podepsat novou roční smlouvu, v níž měl přistoupit na snížení platu. Dvaatřicetiletý Španěl bral královských 375 000 liber týdně. Vedení klubu mu ale nabídlo kontrakt, který by mu zaručoval „jen" částku 200 000 liber, součástí smlouvy by byla i roční opce. De Gea prý nejprve souhlasil, postupem času prý ale zájem ochladl a údajně je stále pravděpodobnější, že bude po 12 letech na Old Trafford balit. Šéfové klubu nejspíš hráči spočítali řadu chyb, které připravily United o lepší výsledky. Fotbal De Gea a Maguire minelami pohřbili United. Naprosto příšerné, běduje expert Manchester United se podle všeho zajímá o Andrého Onanu z Interu Milán. Nabídka třiceti milionů liber však italský klub neuspokojila, finalisté Ligy mistrů by slyšeli na daleko vyšší odstupné za kamerunského reprezentanta. Mluví se o sumě padesáti milionů liber. Ten Hag trénoval 27letého Onanu v Ajaxu a zná jeho schopnosti, pochopitelně by tedy měl o jeho služby zájem. Je otázkou, zda se anglický gigant bude ochotný plácnout přes kapsu. Kdyby ne, mohla by třeba přijít šance pro českého brankáře Matěje Kováře. Ten hostoval minulou sezonu v pražské Spartě a získal s ní mistrovský titul, což jistě není špatná vizitka ani pro fotbalového obra z Old Trafford. Kovář měl v současné době původně chytat na evropském šampionátu do 21 let, kde se mohl trenérovi ukázat. O start na šampionátu ale přišel kvůli zranění. Sparta se netají plánem gólmana udržet i pro následující sezonu. V úterý ale také klub angažoval nového brankáře Jakuba Surovčíka. FORTUNA:LIGA Jankto končí ve Spartě. Klub potvrdil odchod dalších jmen, o Kovářovi jedná s Manchesterem United

Reklama