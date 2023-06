První příprava Sparty: Premiéra Ševčíka, bídná koncovka, chyba nováčka. Proč nehráli Haraslín a spol.?

Mladá krev

Ve dvou jedenáctkách, které se v utkání protočily, bychom hráče patřící na jaře minulé sezony do širší základní sestavy napočítali na prstech jedné ruky. O místo tak zabojovali jiní, od hráčů z B-týmu až po navrátilce z hostování. V útoku byli hodně vidět Matěj Ryneš, Tomáš Schánělec nebo Adam Goljan. Hru rozhodně oživil jediný střelec Sparty Amath Cissé, který vynikal ve středu pole hlavně pohybem a rychlostí, jeho přihrávkám však občas chyběla potřebná přesnost.

„Máme hodně hráčů, kteří byli s národními týmy, což nám dává opravdu dobrou příležitost vidět naše mladíky a navrátilce z hostování. Jsou s námi v přípravě už téměř dva týdny, teď měli další šanci ukázat, co umí a čeho jsou schopni. Musí zůstat hladoví," říká Friis. „Kluci jsou šikovní, talentovaní, proto jsou tady. Musí se učit každý zápas. Hlavně si zvykají na náročné tréninky a dávky, jaké dostáváme. Věřím, že budou budoucností klubu," dodává křídelník Jakub Pešek.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sparťan Amath Cissé během přípravného zápasu s Jihlavou.

Špatná koncovka

Sparta měla opravdu hodně šancí. Jenže koncovka vázla. Někdy míč skončil na tyči, někdy zasáhl gólman soupeře, někdy střely letěly mimo. Naopak Jihlava vytěžila ze svých příležitostí maximum možného.

„Nejsme spokojeni se vším z minulé sezony, musíme zakončení dál zlepšovat. Jsme na začátku," popisuje Friis. „Kdybychom trefili bránu, gólů padlo víc. Škoda, musíme na tom zapracovat," souhlasí Pešek.

Velké premiéry

Všichni byli hodně zvědaví, jak se uvede nová posila ze Zbrojovky Brno Michal Ševčík. Nastoupil do druhé půle na pravé straně útočné trojice, v níž ho doplnili Schánělec a Pešek. Ševčík si také často chodil do středu hřiště a pomáhal s rozehrávkou. „Hrálo se mi s ním skvěle. Když si vezme balon dopředu, má vždy hlavu nahoře a mě to nutí do náběhů, což mám rád," chválí parťáka Pešek.

„Bylo to dobré, potřebuje si zvyknout na náš způsob hry. Ale je to dobrý hráč, najde si cestu a jsem si jistý, že od něj uvidíme víc," konstatuje Friis s tím, že právě na pravém křídle či uprostřed zálohy by se měl Ševčík dle typu rozestavení nejčastěji pohybovat.

Poprvé navlékl dres Sparty gólman Jakub Surovčík. Kromě kapitánské pásky, za což ho jistě nemine příspěvek do klubové kasy, zaujal zejména chybou v rozehrávce, po které padnul první gól Jihlavy.

Přetlak krajních obránců

Hodně se mluví o tom, že Sparta potřebuje posílit na pravé straně obrany. Proti Jihlavě však Letenští vytáhli krajních obránců (nebo hráčů, kteří na tomto postu mohou alternovat) snad pro čtyři mančafty. Jmenovitě se na trávníku ukázali: Tomáš Wiesner, Jan Mejdr, Matěj Ryneš, Dimitrije Kamenovič, Lukáš Váňa, Martin Suchomel, Matěj Polidar, Adam Goljan nebo Petr Hodouš. Navíc absentovali Casper Højer a Jaroslav Zelený.

Například Wiesner si tak zahrál ve středu zálohy. „Chyběli nám někteří, takže tam nastoupil on. Ale jinak je to pravý bek," ujasnil Friis. Ryneš a Goljan v první půli doplnili v útoční trojici Tomáše Čvančaru a Jan Mejdr po změně stran ve tříčlenné stoperské trojici.

⏱ KONEC ZÁPASU V úvodním přípravném utkání, ve kterém dostalo příležitost hned několik nových tváří a navrátilců z hostování, jsme prohráli s Jihlavou. Svou první branku za áčko Sparty vstřelil Cissé! ⚽️ #acsparta pic.twitter.com/JuFwFvxAf9 — ŠAMPIONI Z L37NÉ 🏆 (@ACSparta_CZ) June 30, 2023

Haraslín, Sørensen, Birmančevič

Co mají tito tři společného? Ani jeden do utkání nezasáhl a určitě se nabízí otázka: Proč? „Lukáš Haraslín a Asger Sørensen jsou připraveni na zápas, zítra budou normálně trénovat. Musíme s nimi zacházet individuálně, víme, že Haraslín se vrací po zranění. Ale kdybychom chtěli, tak samozřejmě dnes mohli hrát oba, ale nebylo to potřeba," vysvětluje Friis.