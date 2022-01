Král kanonýrů míří do Ruska. Slavia si mne ruce z devítimístného odstupného

„Pro Jana Kuchtu je připravený kontrakt na čtyři roky, poplatek za transfer v hodnotě pěti milionů eur bude rozložen do čtyř splátek," zvěstuje server sport-express.ru.

Kuchta nasázel během podzimu v šestnácti ligových zápasech devět branek, další tři branky přidal během pěti zápasů Evropské konferenční ligy. V minulém ročníku pak Slavii pomohl patnácti zásahy k třetímu ligovému triumfu v řadě a stal se králem kanonýrů nejvyšší soutěže. Už tehdy dostal od bossů v Edenu požehnání k odchodu. Jenže se nenašel nikdo, kdo by uhradil požadovanou sumu. Zájemci z Anglie a Belgie nebyli ochotní akceptovat požadavky červenobílých.

Už brzy útočník týmu vedeného německým trenérem Markusem Gisdolem za sebou má pestrou kariéru. Po mládežnických letech v Pardubicích se dostal do Slavie, odkud postupně putoval do Bohemians, Viktorie Žižkov, Slovácka, Teplic a Liberce, aby se v srpnu 2000 vrátil do Slavie a klubu pomohl k titulu i triumfu v poháru.