Žák premiérovými góly za Zlín pomohl skolit Hradec. Po změně trenéra předvádíme jiný fotbal, tvrdil

Moravský tým nasměroval k vítězství premiérovými dvěma trefami ve zlínském dresu útočník Filip Žák, který nastoupil v základní sestavě poprvé od 30. září. „Čekal jsem na góly docela dlouho. Štvalo mě to. Vždyť hlavně kvůli nim na hřišti jako útočník jsem. Teď to konečně přišlo. Snažil jsem se pořád pracovat naplno. Pomohly mně zápasy za béčko v MSFL. A teď jsem to naštěstí zlomil i v lize,“ radoval se Žák, který do Baťova města přestoupil v létě z Teplic.