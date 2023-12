První stadion, kde mi nenadávají, usmál se Doležal po návratu do Jablonce

Na severu Čech hrál od ledna 2014 do roku 2022, kdy přestoupil do polského týmu Zaglebie Lubin. V létě se vrátil do tuzemska a upsal se Karviné. Když na Střelnici v 74. minutě střídal, ze hřiště ho vyprovodil aplaus a skandování jeho jména.

Kdyby se trefil, slavil by? „Kluci se mě na tohle ptali už před zápasem. Určitě bych ho neslavil, nehodilo by se to, už jen kvůli onomu gestu diváků,“ připustil Doležal, kterému chybí sedm tref do Klubu ligových kanonýrů se stovkou prvoligových zásahů.