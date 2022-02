Králik prolomil gólové čekání parádní trefou. I já musím mít někdy štěstí, culil se slovenský bek

Šancí na góly měla mužstva docela dost. Těší mě, že jsme dokázali dvakrát zareagovat na gól soupeře a měli tak šanci se rvát o to, aby to skončilo pro nás ještě úspěšněji. Škoda, že jsme po prvním vyrovnání hned inkasovali.

Když se to tak řekne, tak to zní dost komicky. Ale stává se to. Byla tam naše chyba a velmi dobrý centr soupeře.

Už před sezonou byla cílem první osmička. Teď jsme šestí, a přestože je tabulka extrémně vyrovnaná (šesté Dynamo má na jedenáctý Zlín náskok tří bodů - pozn. aut.) chceme to místo udržet. Uděláme pro to všechno.

Víme to. Potřebujeme vozit tři body a nejen jeden. Není to tak, že bychom se nějak moc trápili. I venku dáváme dost gólů. V Karviné i minule v Hradci Králové jsme dali dva góly. Jestli je tam slabší koncentrace do defenzivy, že ale také dva dostaneme, to nevím. Možná nás svazuje právě to vědomí, že jsme venku ještě nevyhráli. Teď jedeme na hřiště Pardubic, kde se to pokusíme konečně zlomit.