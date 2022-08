Krčmář se opřel do Van Burena: Piva po zápase? To je prostě špatně! Jste upjatej, vzkázal biatlonistovi Koreis

Sám si prý pivo dá jen po sezoně mezi květnem a červencem. Maximálně však čtyři do měsíce. „I já sám si alkohol dám rád, ale rozhodně ne po závodě, nebo v průběhu sezony... Každý sportovec má vzor a k někomu vzhlíží. A právě pokud ten jeho vzor bude dělat to a to, on to bude dělat taky. Po dvou zápasech sezóny jít něco oslavovat nebo upouštět páru? Já alkohol vnímám jako z jeden větších problémů profesionálního sportu u nás," dodal velký fanoušek fotbalové Sparty Krčmář.