Oslava hattricku českým způsobem! Večeře a pár piv, směje se kanonýr Van Buren

"Naposledy jsem dal hattrick před devíti lety. Ale když máte kolem sebe kvalitní hráče, je snadné se zapracovat do týmu. Můj první gól nebyl ještě rozhodující, ale byl důležitý, protože za stavu 2:1 se mohl druhý poločas vyvíjet jinak," prohlásil Van Buren.

V české lize vstoupil do sedmé sezony, ale pověst obávaného kanonýra až dosud nepotvrdil. Před dnešním zápasem měl na kontě ve stovce zápasů 15 branek z předchozích působení ve Slavii a Českých Budějovicích. V Edenu marně bojoval o místo v základní sestavě.

Výborný vstup Slovanu do nové sezony ho až tolik nepřekvapil. Liberečtí navázali na překvapivou výhru 2:1 na Spartě z úvodního kola. "Máme hodně kreativních hráčů, kteří připravují šance, a dobře organizovanou obranu. Ve hře je hodně dynamiky a máme velkou sílu ve standardních situacích. Takže je hodně cest, jak vstřelit gól, a také naše sebevědomí je teď vysoko," mínil Van Buren.

V české lize je s krátkou přestávkou už šest let a je přesvědčen, že jeho čeština se pomalu zlepšuje. Na tiskové konferenci občas přerušil tlumočníka s tím, že otázce rozumí. "Lepší se to, ale mluvím furt pomalu. Anglicky je to lepší," poznamenal Van Buren.