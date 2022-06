Krejčí hlásí návrat v plné síle, Sparta vítá reprezentanty

Musel se do Prahy vrátit o něco dříve. V úterý nechyběl v letenské delegaci, která si k primátorovi došla pro Klíč od Prahy za květnovou výhru v derby.

Letní příprava mu začíná až ve čtvrtek, kdy se po boku dalších reprezentantů ve druhé vlně zapojuje do přípravy týmu Briana Priskeho.

Sparťanské povzbuzení do nové sezony? Klíč od PrahyVideo : Sport.cz

Začít by měl bez úlev. „Vypadá to skvěle. Do přípravy nastoupím normálně, takže všechno v pořádku," hlásí.