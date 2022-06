Vrba vyfoukl Hapalovi v Baníku job, přesto mu kolega drží palce. A zastává se Hancka

„Měl jsem do Baníku hodně blízko, na druhou stranu je třeba to respektovat. Majitel klubu plus vedení se rozhodlo prakticky hned po uvolnění Pavla Vrby ho angažovat," krčí rameny 52letý Pavel Hapal.

„Tady se Hanciho zastanu, protože je to životní událost. Narodilo se mu dítě a chtěl být s rodinou, což absolutně respektuju. Neměl by to nikdo brát na lehkou váhu. Jestli někdo řekne, že upřednostnil dítě před reprezentací, tak já mu to schvaluju, protože tohle je na prvním místě," říká Hapal rezolutně.