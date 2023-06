Krob asistentem, Hübschman pokračuje! Snažíme se konec oddalovat, říká kapitán Jablonce

58násobný reprezentant se bude i v následující sezoně na hřišti potkávat s dalšími dvěma ligovými veterány Josefem Jindřiškem z Bohemians 1905 a mladoboleslavským Markem Matějovským. „Už nám z toho asi vypadl Honza Laštůvka, s nímž jsem mluvil a vypadá to, že pokračovat nebude. Jsem rád, že Pepa Jindřišek i Mára Matějovský pokračují. Svědčí to o tom, že jsou zdraví a mají to štěstí, že se tomu mohou věnovat pořád na sto procent, mají výkonnost a kluby si váží toho, že je mají. Samozřejmě jednoho dne musí všichni skončit a začít něco nového. Dá se říct, že se to snažíme oddalovat," pověděl s úsměvem Hübschman.