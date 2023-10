Kuchta: Můj gól? Bylo to na jedničku. Některé věci mi hlava nebere

Jaké pro vás bylo, když jste šel rychle do hry po zranění Lukáše Haraslína?

Na jednu stranu to bylo hrozně těžké, protože ta nešťastná komplikace zapříčinila to, že jsem šel na hřiště dřív, než bylo v plánu. Musel jsem do toho rychle naskočit, chytit se, dostat lehký balon. Hned můj druhý nebo třetí dotek byla gólová asistence, což bylo důležité.

Často jste zvyklí dobývat soupeře. Vyhovovalo vám pak, když Hradec musel otevřít hru a chodili jste do brejků?

V některých fázích je to pro mě jednodušší, ale jsem náběhový typ útočníka, zároveň dokážu hrát i proti zatažené obraně. A ten gól? Stopeři mě nezachytili, dal jsem si dotek a snažil jsem se to dát do brány tak, jak jsem to dal. Myslím, že to bylo na jedničku.

Nevzpomněl jste si na gól za národní tým proti Španělsku, který byl velmi podobný?

Spoluhráči si mě hned při střídání dobírali. Věděli, že to občas na tréninku zkouším. Jsou na to srandičky, říkal jsem jim, že takový gól dám i ve Spartě. Teď to vyšlo. Když si dám dobrý dotek a brankář je venku, tak tohle je moje první myšlenka. Takové řešení mám v hlavě a myslím, že ho mám velmi dobré. Když brankáři budou vylézat, budu je takhle lobovat.

📺 KUCHTA | „Kluci si ze mě dělali srandu a trochu si mě dobírali, že tohleto umím a dal jsem to takhle v nároďáku. Dneska jsem to ukázal i ve Spartě a jsem rád, že nám ten gól pomohl.“



Jan Kuchta vstřelil Hradci gól a přidal asistenci ⚽️🅰️ #acsparta



➡️ https://t.co/zrOcGFcb9u pic.twitter.com/JGuzzexoIn — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 8, 2023

Po gólu jste hodně emotivně slavil i směrem k fanouškům, byl jste hodně ponořený v zápase, že?

Užívám si to. Rozhodčí nastavil nějaký metr. Opakuje se to, že v některých zápasech cítíme křivdu. Některý hráči jsou tam od toho, aby tyhle situace zvládali, diskutovali s rozhodčím a třeba i s fanoušky. To jsem samozřejmě i já. Uděláme si to taky složitější, že hrajeme o jednoho hráče míň, ale někdy jsou tam věci, kdy mi to hlava nebere. V Hradci mám spoustu přátel včetně nejlepších kamarádů, kteří na fotbal přišli. Půlka rodiny je z Pardubic, půlka z Jičína, takže dostupnost Hradce je pro všechny přijatelná. Znám tady spoustu lidí, občas sem s rodinou i zavítám. Měl jsem velkou motivaci ukázat se před přáteli a širší rodinou.

Vaše pozice se během zápasu hodně měnila, že?

Do vyloučení jsem věděl, jakou pozici budu mít. Nastupuji tam (na křídle), když trenéři potřebují a vidí, že bych tam pro tým mohl být prospěšný. Ale mým primárním postem je devítka (hrotový útočník). Hraju tam, kde mě trenéři vidí nejlépe. Oni se mě i ptají, jak to cítím já. Zpětnou vazbu mám já i oni. Pro mě už to není žádná neznámá. Po vyloučení se řady úplně přeskupily. Museli jsme se přizpůsobit tomu, abychom tu získali tři body. Myslím, že to bylo vidět, v některých fázích zápasu jsme dominovali. Hradec nám to v některých situacích i usnadnil.

Co jste říkal výkonu Adama Karabce, který po neproměněné šanci na Betisu vstřelil Hradci dva góly?

Kara je hodně inteligentní a fotbalový hráč. Někdy má jiné řešení než jeho vrstevníci. Nedobírali jsme si ho za tu šanci na Betisu, možná nějaký kanonýr by byl rád za tuhle příležitost a naložil by s ní jinak. Ale Kara není zvyklý na tyhle situace. Dokáže ovšem uhrát jiné věci než ostatní útočníci. Jsem rád, jak mu to vyšlo. Potřeboval to pro svoje sebevědomí. Ukázal, že v základu byl oprávněně a že v něm může být i nadále.

Čeká vás reprezentační pauze. Přijde vhod?