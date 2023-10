Vyloučení Olatunjiho vyvolalo emoce, podle Priskeho nebylo správné

Sparta vedla 1:0, když ve středu hřiště došlo ke srážce Olatunjiho a hradeckého obránce Ondřeje Ševčíka. Urostlý útočník hostí se vyšvihl do vzduchu a srazil v souboji o míč domácího stopera, jenž zůstal stát na zemi. Když hlavní sudí Petr Hocek sahal do kapsy pro kartu, obsypali ho naštvaní hráči v rudých dresech, ale jeho rozhodnutí nezměnili. Olatunji dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

„Faul asi jo, žlutá karta ne. Na obranu rozhodčího musím říct, že to v reálu mohlo vypadat tak, že tam šel Olatunji kolenem. Ale je to souboj tělo na tělo. V Anglii by se nám za tohle vysmáli. Kdyby do toho Ševčík šel tak, jak se má, tak je to normální souboj. Kdyby tam dal Olatunji loket nebo koleno, tak neřeknu, ale takhle to žlutá karta není,“ rozebral situaci ve studiu O2 TV Sport bývalý reprezentant Jan Rajnoch.