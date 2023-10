Neustálé dohadování a zdržování. Jako fanouška by mě to nebavilo, přiznal Veselý

Fotbalová krása vypadá jinak, viďte?

Jasně, neviděli jsme moc pohledné utkání. Vstupy do obou poločasů jsme měli lepší a byli jsme aktivnější, na druhou stranu, aby se hrál fotbal, musí na to být dva týmy. Zlín přijel hrát z hlubokého bloku do rychlých kontrů a přes standardní situace. Je legitimní, že poslední tým tabulky hraje právě takhle.

Jenže?

Jenže zápasu spadl řetěz. Bylo tam strašně moc ošetřování a zdržování. Těžko chytit tempo, když se minutu hraje a dvě minuty dohaduje. Měli jsme vstřelit gól, to by zápasu pomohlo, situace jsme na to měli. K plynulosti utkání jsme nepřispěli my, Zlín ani pan rozhodčí.

Diváci dnes v Ďolíčku gól neviděli 😶 Bohemka si připisuje do tabulky bod za bezbrankovou remízu 🤏



✍️ Reportáž: https://t.co/jDKF9Tzuwq

#BOHEMKADOTOHO #BOHZLN pic.twitter.com/GP3tBpKKhm — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2023

O čem jste si se sudím Daliborem Černým po zápase povídal?

Slušně jsem mu říkal, co se mi nelíbilo. Loni nám pískal baráž s Opavou: tenkrát šel nahoru a všichni ho adorovali, vždycky to byl skvělý rozhodčí. Byla pod ním radost hrát, pustil hru a hrálo se nahoru dolů. Teď bych řekl, že i on zapadl do kontextu zápasu.

V jakém smyslu?

Bylo to úzkostlivé a alibistické jako od nás všech. Nikdo jsme mu nepomohli. Přišlo mi, že se pískalo zbytečně úzkostlivě a hlavně nejednotně: jednou to faul byl, podruhé ne. Na obou stranách. Ovšem když jdeme sami na bránu a neproměníme to, nemůže za to žádný rozhodčí.

Ještě k soupeři: nenechali jste si zdržovací taktiku od Zlína tak trochu vnutit?

To je další věc. Myslím, že se v každém poločase hrálo tak 15 minut čistého času. Simulování, nedohrávání věcí… Možná by stačilo, kdyby to rozhodčí jednou nechal běžet, a třeba by simulující hráč obživl. Na druhou stranu, měli jsme si soupeře lépe připravit, aby míč byl víc ve hře. Místo toho se pořád dohadovalo a zdržovalo. Před čtrnácti dny se všichni rozplývali, jaký to byl s Olomoucí super zápas, jenže Sigma tady hrála fotbal a bylo to nahoru dolů. Ovšem když nechcete hrát, fotbal nepřijde.

Poprvé v sezoně se do základní sestavy vešel obránce Jan Vondra. Jak se vám líbil coby střední stoper?

Předně: proběhla nám tady viróza, týká se to více týmů. Nevím, jestli je to covid, nebo něco jiného. Pepa Jindřišek měl antibiotika, naskočil tenhle týden na dva tréninky. Adam Kadlec to měl taky a teď to leží na Danovi Köstlovi, který k tomu řeší problémy s kolenem. Jestli si vzpomínáte, Honza Vondra hrál středního stopera už na jaře, když se zranil Křapka. Takže to pro něj není nic nového. Čekali jsme, že proti Zlínu budeme dobývat, a Vondrys je konstruktivnější než Křapíno. A ještě jedna změna ve srovnání s předchozím zápasem v Boleslavi: místo Hrubého nastoupil Puškáč, protože jsme chtěli hrát na tři útočníky a mít tam co nejvíc nebezpečných hráčů.

Po jedenácti kolech jste osmí. Je to málo, nebo tak akorát?

Ve středové skupině jsme v tuhle chvíli oprávněně. Měli bychom přestat snít o návratu do první šestky, kde jsme zakončili minulou sezonu, zatím tam nepatříme. Při nějaké konstelaci a proměňování šancí bychom mohli být výš, jenže naše výkony nejsou konzistentní. Musíme je trochu stabilizovat.

Povede se to?

Možná po reprezentační pauze: až se nám vrátí hráči, kteří týmu pomůžou s výstavbou hry. Ale tabulka mě teď ani tak nezajímá. Zajímá mě to, abychom začali střílet góly. Deset je málo. Vlastně mě ani nepřekvapuje, že je liga vyrovnaná, byla taková i loni. Tři týmy jsou odskočené a zbytek je vyrovnaný. Hodně záleží na zdravotním stavu: když máte tým pohromadě, jste úspěšný, ale pokud má někdo zdravotní problémy, takovou kvalitu už nemáte.

Ve středu vás čeká MOL Cup v Kolíně. Čistě hypoteticky, nechtěl byste v reprezentační pauze radši volno?

Beru to, jak to je. V Kolíně byla nějaká akce na hřišti, moc jsme si vybírat nemohli. Bez poháru bychom reprezentační pauzu věnovali spíš doléčení šrámů. V Kolíně to bude zase dobývání, ale věřím, že se tam někteří hráči střelecky chytnou. Nebude to jednoduché, tohle pohárové kolo bylo Waterloo ligových týmů.

Vypadly Teplice, Slovácko a Pardubice.