Kuchta nastavil Spartě zrcadlo. Laciné góly rozhodly, vadí Vrbovi

„Tentokrát jsme paradoxně byli lepší vpředu než vzadu. V minulých zápasech jsme se těžko prosazovali. Hlavně s Rostovem jsme neměli tolik příležitostí jako tentokrát. Je ale pravda, že nás soupeř trestal za ztráty, které jsme měli. Pokud s takovým soupeřem prohráváte 0:2, je to trochu složitější," hodnotí v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Pavel Vrba.

„Je škoda, že když jsme vyrovnali na 2:2, necháme si pak dát pět minut před koncem vítězný gól. Pozitivem je naše ofenziva, která byla slušná. Samozřejmě je také škoda, že jsme neproměnili penaltu. Šance, které jsme měli, byly gólové. Kromě toho, že jsme dali dva góly, tam byly tři situace, kdy jsme mohli dát branku. Je to ale přípravné utkání," dodává kouč.

„S Rostovem jsme hráli, dá se říct, bezchybně v defenzivě. O to méně jsme se prosazovali v ofenzivě, ale vyhráli jsme. S Lokomotivem to byl hodně otevřený fotbal, nahoru a dolu. Obě mužstva měla další šance. My jsme možná dostali dva laciné góly, které výsledek rozhodly, ale na druhou stranu jsme v ofenzivě ukázali několik zajímavých akcí. Je škoda, že výsledek není lepší," přemítá Vrba.