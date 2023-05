Kuchta rozhodl, ale vykartoval se: Těžko to koušu. Otec Haraslín s otazníkem

„Radši moment komentovat nebudu, ale mám na tyhle věci svůj názor a těžko to koušu. Nejen já, ale i někteří ostatní kluci, když se mi něco nelíbí, dávám to pocítit. Samozřejmě budu mančaftu chybět, ale prostě na Slovácko pojedu, budu na každé přípravě, abych byl s mužstvem, aby kluci cítili mou podporu. Máme dost silný kádr, abychom mě i kohokoliv jiného dokázali zastoupit," vyjádřil se před novináři autor rozhodující trefy z 85. minuty.

🗣️ KUCHTA | „V mančaftu je týmový duch a síla. Jsme rádi, že máme takové typy hráčů, kteří za to umí vzít a dokážou strhnout celý tým k tomuhle vítězství, které chutná výborně.“

„Situace je těžká i pro mě na posouzení. Obdržel kartu hodně rychle. Když dobíhal k rozhodčímu, už ji viděl. Můj názor je, že pokud sudí určí hranici žluté karty za diskuze tímto způsobem, tak pak by jich musel udělit hodně. Situací, kdy byl obklopený hráči, bylo hodně," pravil nejdříve Priske.

„Je fakt, že Honza musí svou energii zvládnout, ale po prvním poločase jsem cítil, že byl naštvaný, stejně jako další hráči. Týmu to něco do druhé půle dodalo. Musíme pamatovat, že už má za sebou ze začátku sezony i červenou, agresivity od něj nesmí mít příliš, jeho energii mu však brát nebudu. Viděli jste, jak pomáhal dozadu, jak se ve sprintu vracel. Musím jeho výkon vyzdvihnout," dodal jedním dechem.

Pro Spartu je to jistě komplikace. K zisku titulu jí stačí z posledních dvou duelů získat jediný bod, ráda by rozhodla už v úterý v Uherském Hradišti. O práci v ofenzivě se ale bude muset starat někdo jiný. Navíc nejde jen o Kuchtu. Z útočného tria, které táhlo Spartu většinu jara, je kvůli zranění do konce sezony pryč Tomáš Čvančara a proti Bohemians nenastoupil ani Lukáš Haraslín.