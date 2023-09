Kuchtova budoucnost ve Spartě: Straka má jasno, za jakých podmínek může útočník v zimě odejít

Byly toho plné noviny i internet. V médiích kolovala řada zaručených informací, co stojí za tím, že Jan Kuchta vypadl ze sestavy Sparty. „Hodně se o tom napsalo. Odrazil bych se od toho, že je dobré, že je o hráče zájem. Má motivaci na sobě pracovat,“ začal své hodnocení situace Straka.

To, že Kuchta na Letné zůstal a trenér Brian Priske mu našel místo v sestavě, byť na úplném hrotu teď kope Olatunji, považuje za obrovské plus. „Je to správný krok. Tým ho zná, ví, co v něm má, a ví, jak Kuchta funguje. Sezona se teprve rozbíhá a bude hodně náročná,“ tuší expert ve studiu Sport.cz.

PŘÍMÁK s bývalým ligovým fotbalistou a trenérem Františkem Strakou. Video : Sport.cz

Každý z letenské sestavy si prý bude muset zvyknout na to, že při náročném programu bude docházet k rotaci v sestavě a někdy prostě i na oporu může zůstat jen místo na lavičce náhradníků. „Program bude nahuštěný. Třeba po prvním utkání v Evropské lize se za pár dní hraje derby S. Bude důležité tohle zvládnout,“ tvrdí Jan Malý, šéf fotbalové sekce Sport.cz.

A co kdyby zájem z ciziny o Kuchtu přetrval do zimní pauzy? Straka na prvním místě zdůraznil, o jak velkou kvalitu by Sparta přišla. „Je to hráč, co dokáže soupeře po sportovní i verbální stránce totálně naštvat. Je to zdravý provokatér, tím byl i Tomáš Čvančara. Zdravá arogance je super, jen nesmí přejít v něco jiného,“ zdůraznil.