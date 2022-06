Kúdela opouští Slavii, míří za slavným koučem a velkými penězi. Potká se s rivalem z Plzně?

Pikantní je, že by se mohl v klubu potkat se svým rivalem z Plzně, francouzským útočníkem Jeanem-Davidem Beaguelem, jenž po svém konci ve Viktorii údajně rovněž nabídku z Jakarty dostal.

Kúdela má ve své sbírce stříbro z mistrovství světa do dvaceti let, ale jeho kariéra se vlastně pořádně rozzářila až s příchodem do Slavie, kam si ho přivedl kouč Jindřich Trpišovský z Liberce.