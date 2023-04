Kušej proti Plzni létal, je zvědavý na data. Mimořádný výkon, chválil Hoftych. Nechce ho brzdit

Po prvních devíti ligových zápasech v kariéře zůstává na dvou brankách, umělecký dojem ale zanechává Kušej výrazně hlubší. Na hřišti vás hned upoutá, žádný alibismus, žádné spekulování. Dostane míč a hned pádí vpřed. Přesně tak hrál i v sobotu proti Plzni.

Ukázal kuráž, neustále obránce Západočechů vyzýval na běžecké souboje, nebál se jít proti přesile. „Cítil jsem se hodně dobře, střídat jsem nechtěl. Pořád jsem doufal, že ještě uteču a dám gól nebo šanci připravím," líčil borec, jenž prošel mládeží Dynama Drážďany.

Vydržel celých devadesát minut, ačkoliv výdej energie měl obrovský. „Někdy v 60. minutě jsem dostal první křeč, kterou jsem rozchodil. Když jsem šel v 90. minutě do posledního sprintu, dostal jsem křeče do obou lýtek, to nebylo příjemné. Ale prostě hraju dál, dokud se nepískne konec nebo nejsem střídaný," neskuhral.

Už v první minutě se řítil ze strany na plzeňskou bránu, míč po teči nakonec skončil vedle. „Tečoval to stoper. Koukal jsem se do země, chtěl jsem střílet po zemi na zadní tyč. Netuším, jestli by to šlo do brány, ale asi kousek chyběl," popisoval Kušej první dramatický moment v utkání. I ve druhé půli se ocital v zajímavé příležitosti, ale balon nezkrotil ideálně. „Přišlo to zničehonic, ale udělal jsem navíc dotek a už jsem musel do kličky, nic jiného mi nezbývalo," poznamenal.

Zakončení se u něj hodně probírá. „Koncovku ještě nemá úplně vycentrovanou, vychytanou. Na druhou stranu se ještě učí, s ligou se teprve seznamuje. Historicky dával góly ve všech mládežnických kategoriích, takže až mu to tam začne padat, předpokládám, že už nebude hráčem Mladé Boleslavi," vykreslil situaci kouč Hoftych, který s členem reprezentační jednadvacítky hodně komunikuje. „Teď byl na srazu a po něm jsme s trenérem Honzou Suchopárkem bavili hlavně o jeho koncovce," dodal šéf boleslavské lavičky.

Trenér Pavel Hoftych a Vasil Kušej po utkání FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň.https://t.co/ohLBH6kfTv — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) April 1, 2023

Je přesvědčený o tom, že efektivitu časem vylepší. „S Vasilem pravidelně mluvíme, druhá věc je jeho absolutní touha něco dokázat. Zbytek už si na hřišti musí najít sám. Vždycky říkám, že důležité je, že hráč se do šancí dostává. Jakmile ne, je to problém. Když se do nich ale dostává, je jen otázkou času, kdy najde ta nejlepší řešení," zmínil Hoftych.

Kušeje nechce brzdit. Někdy působí dravý prcek trochu zbrkle, chce to na hřišti hodně strhnout sám a lacino přichází o míče. „V prvním poločase to mohl dvakrát nebo třikrát zklidnit, ale šel nahoru. U těchto rychlostních typů to tak je, dají hlavu dolů a valí nahoru. Nechceme ho dostat do pozice, že se z něj stane hráč, který si bude chodit pro balony, jenom si to ťukat a nebude nabíhat. To ne. Chceme, aby v určitých fázích hru dokázal trošku rozkouskovat a zklidnit, ale netlačíme na to tolik, abychom ho nepřipravili o jeho hlavní přednost, a to je hra nahoru," poodkryl pětapadesátiletý trenér práci s Kušejem i taktické záměry.