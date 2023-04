Staněk zářil, Hoftych se štengroval se Škodou. Kubista viděl trojmo

Blíž ke gólu ale měli domácí, brankář Viktorie Jindřich Staněk se musel hodně ohánět, aby poprvé na jaře udržel čisté konto. „Ani nevím, co jsme mu v kabině řekli, ale samozřejmě měl důležité zákroky. Jsme rádi, že to pochytal," prohodil Kalvach.

Hned v první minutě přečkal nájezd ze strany v podání nesmírně agilního Vasila Kušeje. „Stoper to tečoval na roh. Ani nevím, jestli by to šlo do brány, spíš by asi kousek chyběl," popisoval Kušej. Po následném rohu hlavičkoval Vojtěch Kubista vedle brány. „Většinou tyhle situace dává, teď to trefil vedle," povzdechl si Hoftych.

„Neřekl bych, že to je (vstup do zápasu) těmi předchozími výsledky. Soustředíme se zápas od zápasu. Když do utkání ale takhle vstoupíme, uděláme zbytečné chyby a Bolka se dostane do varu, je složité se z toho dostat. Musíme si na to dát pozor do dalších zápasů," komentoval mdlý úvod hostí Kalvach.

Staňkovy čáry? V 21. minutě vytáhl střelu Tomáše Ladry, jenž z otočky střílel na zadní tyč. V 57. minutě vytěsnil ránu Milana Škody na roh. Za tři minuty zneškodnil hlavičku Ondřeje Karafiáta, za další minutu vykopl nohou nepříjemnou střelu Škody.

Hoftych i celá jeho parta mohli smutně vydechnout, boleslavský stratég tolik příležitostí proti Plzni v trenérské kariéře snad nenapočítal. „Vzpomínám si, že v Liberci jsme hráli proti Plzni skvěle a vyhráli 4:1, do 30. minuty jsme dali tři branky. Je ale pravda, že Plzeň byla tenkrát K.O. po Alkmaaru, byla v jiné situaci. Proti takhle koncentrované a konsolidované Plzni určitě tolik šancí nepamatuji," přemítal Hoftych s odkazem na duel ze srpna 2020, kdy se Slovanem využil zklamání Plzně (tehdy pod Adrianem Guľou) z vyřazení z předkola Ligy mistrů.

Ale i Západočeši si vypracovali nebezpečné střelecké možnosti. Tvrdý pokus Jana Sýkory vytáhl Jan Šeda na roh, Tomáš Chorý zakončoval po teči jednoho z obránců nad bránu, míč po hlavičce Matěje Vydry odvracel na brankové čáře pryč v 69. minutě Martin Suchomel. V závěru zablokovali boleslavští obránci několik střel. „Hlavně v závěru utkání nás Plzeň trošku přitlačila, u centrovaných míčů je to mnohdy o náhodě, jestli to tam skončí, nebo ne. Musím pochválit celou obranu včetně brankáře Šedy, pochytal, co mohl," pravil spokojeně boleslavský trenér.

Do základní sestavy nasadil po delší době forvarda Škodu, během první půle si společně něco párkrát vyříkávali. Někdy i docela emotivně. „Milana znám od jeho asi třiadvaceti let, kdy jsme byli spolu na Bohemce. Zlatý kluk, na můj vkus je někdy až moc hodný. To štengrování patřilo k tomu, že jsem nebyl spokojený s počtem nevyhraných soubojů. Milan zase nebyl spokojený s tím, že na něj křičím. Ale hlavní trenér jsem tady já. Už během zápasu jsme si to vyříkali, bylo vidět, že ho to zdravě nakoplo. Od nějaké 20. minuty to byl Milan Škoda, kterého si pamatuji z jeho nejlepších let, obrovsky nám pomohl. V počtu vyhraných soubojů, dokonce měl i dvě gólové šance. Absolutně jsme s ním byli spokojení, jen je škoda, že teď má čtvrtou žlutou. Dokázal, že může mít pořád přínos v ligovém fotbale," popsal Hoftych.

Škoda dostal žlutou kartu, když neudržel emoce. Václav Jemelka ho srazil, sudí Ondřej Berka ale faul na boleslavského útočníka neodpískal. Škoda se k němu vydal a tváří v tvář mu vyčinil.

Obě mužstva nuceně střídala. Plzeň přišla v průběhu první půle o útočníka Tomáše Chorého. „Bolí ho koleno, dál uvidíme," podotkl trenér hostí Michal Bílek. Boleslav ztratila o poločase stopera Vojtěcha Kubistu, který se během prvního poločasu tvrdě hlavou srazil s Rafiuem Durosinmim. Poslední minuty prvního dějství dohrál s obvazem na hlavě, po přestávce už na hřiště nenastoupil.