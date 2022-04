Kvalita, zkušenost i možná (ne)baráž. Lafata a spol. předpovídají jabloneckou záchranu

1. Jablonec v posledních čtyřech sezonách skončil dvakrát třetí a dvakrát čtvrtý, proč podle vás letos hraje o záchranu?

2. Udrží se v první lize a proč?

DAVID LAFATA, s 88 ligovými góly historicky nejlepší střelec Jablonce, v jeho dresu hrál v letech 2006-2007 a 2008-2012

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Lafata se fotí s fanouškem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

1. Každá sezona nevyjde podle představ. Nechci rovnou tvrdit, že si o to koledovali, ale po výprodejích každý rok něco podobného asi jednou přijít muselo. A tentokrát prostě nezachytili začátek.

2. Zachrání se a držím jim palce. Věřím, že kvalitu v kádru pořád mají, aby se zachránili. Jen musí být všichni zdraví, aby měl trenér Rada z čeho vybírat.

PAVEL MEDYNSKÝ, s Jabloncem v sezoně 1993/1994 postoupil do nejvyšší soutěže

Foto: FC Slovan Liberec Staronový asistent Liberce Pavel MedynskýFoto : FC Slovan Liberec

1. Samozřejmě je to pro mě velké překvapení, protože Jablonec se v posledních letech pohyboval nahoře. Myslím, že mužstvo neměli úplně připravené na ligu i evropskou soutěž vzhledem k tomu, že neměli tak široký kádr a nechytili začátek. My jsme s Libercem před dvěma lety začátek soutěže chytili, takže jsme takový problém neměli. Ono je to pak složité. Také se jim zranili někteří hráči a jak je vidět, zatím si s tím poradit neuměli.

2. Jsem přesvědčený o tom, že se zachrání. Má zkušené hráče jako je Hübschman, Malínský, Pilař, Považanec. Myslím, že dva zápasy vyhrají a jsou z toho venku. Navíc nějaký týden už fotbal dělám a myslím, že ani žádná baráž nebude, když nebude moct postoupit béčko Sparty a další tým možná ani nebude chtít... Nechci dělat Sibylu, ale podle mě spadne jen jeden tým a jen jeden také ze druhé ligy postoupí.

PETR PAVLÍK, bývalý kapitán Jablonce, odehrál za něj 116 zápasů v první lize

Foto: Petr Hloušek, Právo Jablonecký Petr Pavlík (vpravo) se snaží zastavit sparťana Václava Kadlece. Archivní fotoFoto : Petr Hloušek, Právo

1. Určitě se mi na to jako bývalému Jablonečákovi dobře nekouká. Je tam určitá obměna kádru a posily ne vždy musí vyjít. Někdy se trefíte do černého, někdy ne. Ale u nich je to hlavně o proměňování šancí. Pak si kluci nevěří, dostanou se pod nějakou deku a zápas, který mají jednoznačně 3:0 vyhrát, prohrají. Možná i po úspěšných letech mohlo u některých hráčů dojít k uspokojení.

2. Věřím, že ano. Rozhodně jsou tam horší mančafty než Jablonec. Mají i zkušeného trenéra, byť ten to za ně neodehraje. Starší hráči by si to měli trochu ohlídat, aby se jezdilo po zadku a výsledky přijdou. Myslím, že celkově Jablonec ani nehraje úplně nejhůř, určitě nepatří do míst, na jakých v tabulce je. Doufám, že to kluci okolo Tomáše Hübschmana zvládnou a zachovají ligovou příslušnost do dalších ročníků, nejen toho dalšího.

VLASTIMIL PALIČKA, bývalý trenér Jablonce v letech 2001-2003, vedl ho v 71 zápasech

Foto: Profimedia.cz Vlastimil Palička ma archivním snímku.Foto : Profimedia.cz

1. Hlavní příčinu vidím v tom, že se proti nim otočil úspěch, když se dostali do základní skupiny Konferenční ligy. Zápasový kolotoč byl pro ně hodně náročný i vzhledem k tomu, že Jablonec nemá tak široký kádr v potřebné kvalitě jako Slavie. Trochu je to v lize dohnalo. Další věcí je těžký terén na jejich stadionu, byť by na něj měli doplácet spíš soupeři, kteří na něj nejsou zvyklí. Svou roli může hrát i situace kolem pana Pelty, která může na někoho působit, ovšem to jsou jen mé spekulace. Na první místo bych dal sportovní stránku, zápřah pro hráče byl velký.