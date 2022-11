Kvůli mlze se v Teplicích téměř poločas hrálo bez videorozhodčího, kouč Kozel se zlobil

"Mlha byla na hřišti trochu znát, ale nebylo to nic, že by se hrát nedalo. Těžko by později ustoupila, všichni chtěli dohrát," uvedl střelec jediné liberecké branky Jan Mikula, se kterým souhlasil i teplický autor vítězného gólu Jakub Urbanec. "Z pohledu ze hřiště to bylo regulérní. Bavili jsme se i s protihráči, proč sudí ve druhé půli zápas přerušil, protože nám to přišlo pořád stejné. Oba týmy chtěly hrát, nikdo to nechtěl odložit," doplnil domácí záložník.