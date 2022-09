Last minute posily pro Baník! Vrba se znovu sejde s Plavšičem, přichází i Cadu

Poté, co Baník vyjádřil plnou podporu trenérovi Pavlu Vrbovi, přivedl v závěru letního přestupového okna dvě posily do kádru. Kraje sestavy by měli vyztužit šestadvacetiletý Srdjan Plavšič a o rok mladší Cadu, kteří ve svých mateřských klubech momentálně neměli takové vytížení.

„Oba kluci jsou hotoví hráči s prověřenou kvalitou v české lize. Víme, co od nich můžeme čekat. Úplně klíčová pro nás byla ochota hráčů do Baníku jít," líčí na klubovém webu sportovní ředitel Alois Grussmann. „Potěšilo mě, že jednání nebylo o financích. Máme finanční strop a limity, přes které zkrátka nemůžeme jít, a přesto jsme se bez problémů dohodli s hráčem i jeho klubem na podmínkách," dodává Grussmann na adresu Plavšiče.

Oba hráči přišli do Baníku na hostování do konce sezony. „Je pravda, že poprvé za mého působení v Baníku přivádíme hráče na hostování bez opce. Není to směr, kterým chceme pokračovat. Ocitli jsme se ale v nepříjemné situaci, která si žádala rychlé a výjimečné řešení. Vzhledem k situaci na trhu jsme se rozhodli pro tento způsob transferu, protože věříme, že přinese efekt a zvýšení kvality do týmu. Jsme na čtrnáctém místě a potřebovali jsme okamžité posílení kádru, hotového fotbalistu na křídlo, u kterého odpadá problém s adaptací," vysvětluje Grussmann.