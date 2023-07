Látal po trpké premiéře: V útoku to bylo velice slabé

Co byste k zápasu řekl?

Chtěl bych pogratulovat Boleslavi ke třem bodům. Myslím, že zaslouženým. Předčila nás agresivitou, přístupem, dynamikou, touhou po vítězství. Dali dva krásné góly. Nám nevyšly vstupy do obou poločasů, po druhé brance už se výsledek těžko doháněl. Nehrála nám křídla. To, co nám fungovalo v přípravě, nám odešlo. V útočné fázi to bylo z naší strany velice slabé, to musíme zlepšit.

Jak jste viděl situaci před první brankou, kdy zůstal po souboji ležet váš stoper Hurtado? Boleslav pokračovala v akci a skórovala.

Dá se říct, že jsme přestali hrát. Těžko se posuzuje, zda to byl faul, nebo ne. Náš hráč se držel za hlavu. V té situaci jsme ale zaspali, podcenili ji. Pak jsme se to snažili napravit a už bylo pozdě. Určitě to byla z naší strany chyba.

V základní sestavě nastoupilo pět úplně nových hráčů oproti minulé sezoně. Přesvědčil vás někdo?

Momentálně nechci hráče hodnotit. Určitě nám ale pomohl Alex (Alégué), který nastoupil do druhé půle a byl nebezpečný. Dali jsme od úvodu šanci Pleštilovi, který vypadal v přípravě velice dobře, lépe než Alex. Ten se pak snažil obcházet soupeře, oživil naši hru, to jediné mohu vypíchnout.

KONEC ZÁPASU! Úvodní ligové kolo nám nevyšlo podle představ a v Mladé Boleslavi prohráváme. O jediný zásah Jablonce se postaral svou první ligovou trefou Alexis Alegue. #MBLFKJ #vprvnilinii pic.twitter.com/KjP8ToCKSO — FK Jablonec (@FKJablonec) July 23, 2023

V jaké fázi je tedy vůbec sehrávání mužstva?

Poznali jsme, že příprava a mistrovský zápas se vůbec nedají porovnat. Důraz a nasazení jsou úplně jiné. Jak jsem říkal, nefungovalo nám to, co v přípravě. Přechodová fáze nám nefungovala, v ofenzivě nám to haprovalo. Myslím, že směrem dozadu jsme ale nehráli špatně, ve stoperské dvojici problém určitě nebyl.

Měli jste i málo střel, že?

To je pravda. V poločase jsem hráčům vyčítal, že hrajeme samé krátké přihrávky bez zakončení. Míč jsme vraceli až ke stoperům, nedostávali jsme ho do vápna. Chybí nám náběhy za obranu, přečíslení soupeře, v tom nás Boleslav předčila.

Přímák s bývalým prvoligovým fotbalistou Janem RajnochemVideo : Sport.cz

Jak podle vás fungovala vepředu dvojice Jan Chramosta a Václav Drchal?