Letáček hasil díry mimo vápno. Byl jsem rád, že jsem nešel do sprch, svěřoval se brankář

„Jsem pochopitelně zklamaný z výsledku a také z toho, že jsme si toho vepředu moc nevytvořili, přestože jsme hráli aktivně. Málo situací jsme dovedli až do zakončení. Byli jsme nepřesní a nabízeli jsme soupeři brejky. Kloudnou příležitost jsme si nevytvořili,“ hodnotil první domácí porážku v sezoně trenér Ostravanů Pavel Hapal.

Baník soupeře předčil ve všech důležitých statistikách. Více času držel míč, na branku Jana Hanuše vyslal více střel, v tom nejpodstatnějším ale selhal. Jen velmi složitě překonával defenzivu Jablonce a ani jedna z pěti přímých ran neskončila v brance.

„Je to škoda, velká škoda. Těžce vydřené body z Teplic jsme nedokázali potvrdit. Hráči makali do poslední minuty, snažili se s výsledkem něco udělat, ale chyběla přesnější, rychlejší, kolmější nahrávka, která by nás dostala do výhodnějšího zakončení,“ popisoval Hapal.

Gólových šancí tak měl překvapivě více Jablonec, který hrozil rychlými brejky, které musel likvidovat gólman Jiří Letáček. Dvakrát vyběhl daleko mimo šestnáctku, poprvé to zvládl skvěle, podruhé ale s velkým štěstím.

„Při první šanci Krulicha jsem se ho snažil nalákat, aby vystřelil tam, kam nakonec zakončil a trefil mě do hrudi. To druhé vyběhnut bylo horší, míč se hodně zbrzdil a byl jsem rád, že jsem nakonec nefauloval, protože bych šel do sprch,“ narážel brankář Ostravy na úprk francouzského útočníka Alexise Aléguého, jenž sice Letáčka obešel, balon ale nešikovně levačkou poslal mimo prázdnou branku.

„Tohle je úděl moderního brankářského řemesla, že gólman stojí za obranou a je připravený, aby pomohl. Věděli jsme, že budou pravděpodobně spoléhat na brejkové situace. Všechno ubránit nejde a ty dvě situace byly prostě z naší strany špatně vyřešené. Jsem rád, že jsem stál na správném místě a v tu chvíli jsem zrovna pomohl,“ líčil Letáček.

Čisté konto držel do 84. minuty, kdy jej po dalším rychlém protiútoku a nešťastném odrazu střely Davida Housky propálil Jan Chramosta a zařídil nečekanou výhru Jablonce. „Chybělo trošku štěstí a mohl jsem tu střelu mít. Přesunul jsem se poměrně rychle, ale pak mě to trefilo někde do lokte a dojelo to do branky. Trochu smolná branka,“ přemítal ostravský brankář.