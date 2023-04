Letáček si odbyl v Baníku ligovou premiéru s nulou. Pocity mám ale rozporuplné, sdělil

„Pocity mám rozporuplné. Musím to brát ve dvou rovinách. Jednou je nějaký můj výkon, druhou ten týmový. Nedokázali jsme dát gól, přestože jsme měli poměrně dlouho početní výhodu. Ale výkon to nebyl špatný. Musíme pokračovat v tvrdé práci a štěstí se k nám přikloní," říká Letáček.

Baník měl proti Slovanu dostatek šancí utkání zlomit, paradoxně ale mohla zápas ještě víc pokazit střela střídajícího Matěje Valenty, která v 85. minutě mířila pod břevno. Letáček ale dostál svému jménu a míč v letu odklonil nad horní tyč. „Byla to asi jediná nebezpečná střela a jsem rád, že jsem tým dokázal podržet," těší pardubického rodáka.

„Jsem rád, že se jim na jaře docela daří. Kluky tam znám a zaslouží si to. Trenér Radoslav Kováč tam přinesl trochu jiný vítr, než na co jsme byli v minulosti zvyklí. Trenér Krejčí, pod kterým jsem hrál, je správný chlap, ale kluci poznali něco nového a očividně jim to svědčí," míní Letáček.