Smutek v Edenu. Zemřel významný člen zlaté slávistické party z roku 1996

V sobotu zemřel bývalý záložník fotbalové Slavie Martin Pěnička. Členovi týmu, který v roce 1996 získal pro červenobílé po 49 letech mistrovský titul a dotáhl to až do semifinále Poháru UEFA, bylo 53 let. Smutnou zprávu oznámila Slavia na svém webu.

Foto: SK Slavia Praha Zemřel bývalý fotbalista pražské Slavie Martin Pěnička, bylo mu 53 let.Foto : SK Slavia Praha

Článek „S hlubokým zármutkem jsme v sobotu přijali zprávu, že ve věku 53 let zemřel bývalý hráč Slavie Martin Pěnička. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce," napsal klub. Pěnička působil v Edenu sedm sezon (1990-1997), v sešívaném dresu odehrál 185 zápasů. Byl jedním z tahounů úspěšného týmu. „Tohle je neskutečně smutná zpráva, absolutně nečekaná. Pěna bydlel v Liberci, kam jezdím za rodiči, byli jsme spolu v loňském roce na kafi. Byl to super kluk, kamarád, měl jsem ho moc rád. Je mi to líto," řekl Sport.cz někdejší Pěničkův spoluhráč ze Slavie, útočník Jiří Vávra. S hlubokým zármutkem jsme v sobotu přijali zprávu, že ve věku 53 let zemřel bývalý hráč Slavie Martin Pěnička. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 🕊️ V sešívaném odehrál 185 zápasů a zvedl nad hlavu mistrovský pohár v sezoně 1995/96. Čest jeho památce! — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 26, 2023 Eden tak v krátkém čase zastihla druhá smutná zpráva. Sedmého února ve věku 75 let zemřel trenér výjimečného mužstva ze sezony 1995/1996 František Cipro. FORTUNA:LIGA Slavia se loučila s Ciprem. Choreo, skandování, vnučka na hřišti i potlesk z Brna