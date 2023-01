Liberec řeší zásah bleskem. Van Buren má dveře otevřené, hlásí Kozel. Hledá i na Balkáně

Fotbalisté Liberce začali přípravu na jarní část v lednu netradičně na přírodní trávě, jinak však jede v zavedených kolejích a musí se klasicky vypořádávat s odchody opor v čele s Mick van Burenem.

„Je to určitě oslabení a snažíme na to nějak reagovat, abychom mužstvo na těchto postech zase doplnili," poznamenal na startu přípravy liberecký kouč Luboš Kozel, který přišel i o oporu zadních řad Maksyma Talovjerova, jenž se rovněž vrátil do Edenu, stejně jako Jana Matouška.

Když místo sněhu a umělky začínáš ¨zimní" přípravu na přírodní trávě, jdeš do toho hned s lepší náladou... 🙂 Více na webu #FCSL: https://t.co/waPBLjVMRr pic.twitter.com/RUrPkpHspQ — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 2, 2023

„U Micka to však pro nás byla největší rána. U něj byly informace, že k tomu nedojde, jenže k tomu najednou rychle došlo. Byl to blesk z čistého nebe. Máme nějaký čas a uvidíme, jak se nám podaří zareagovat," připustil Kozel.

Pod Ještědem se ještě ovšem definitivně nerozloučili ani s variantou dalšího hostování Micka van Burena v případě, že by sešívaní dotáhli vyhlédnuté posily do ofenzivy. „Myslím, že úplně vyloučené tohle není, ale taky na to nemůžeme zcela spoléhat. Co k tomu říct? Není to v našich rukách. Ale samozřejmě oba tady mají dveře otevřené, pokud by cítili, že ve Slavii nemají šanci uplatnit se," poznamenal Kozel k případnému návratu Van Burena a Talovjerova.

Druhou možností je posílení kádru, podle informací Sport.cz mají Severočeši v hledáčku ofenzivní hráče z balkánských zemí. Momentálně mají do útoku k dispozici Rabušice, Rondiče, Kozáka a případně Mészárose. „Mick góly přeci jen dával, byť myslím, že často jsme mu je taky dost dobře připravovali. Nahradit ho však asi bude ten největší oříšek, ale máme tady Messiho (Mészárose), s mistrem světa by to mělo jít samo," snažil se odlehčit situaci obránce Dominik Preisler.

„Bez Micka to bude určitě jiný, chybět bude, celkově dal třináct gólů. Musíme najít někoho jiného, kdo ho nahradí. Ale nemyslím si, že by mělo jít o jednoho hráče, kdo dá na jaře taky třináct branek. Spíš se o to musíme s kluky nějak podělit, aby útočníci dali víc gólů a pomohli i my střeďáci. Když jsem koukal na statistiky, po Mickovi jsme tam byli nejlepší já s Frýďasem (Christian Frýdek) s bilancí 1+2, což je rozhodně málo," poznamenal záložník Lukáš Červ, na jehož pozici se naopak z hostování ve Slavii vrátil Christ Tiéhi. Jenže k týmu se připojil později a není jisté, zda ji s modrobílými vůbec absolvuje celou.