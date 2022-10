Liberec se v Edenu musel obejít bez šesti hostů ze Slavie. Respektujeme to, řekl Kozel

Maksym Talovjerov, Mick van Buren, Matěj Valenta, Jan Matoušek, Filip Prebsl, Jan Stejskal. Kromě brankáře Stejskala jsou to pro Liberec klíčoví hráči nebo minimálně aspiranti na základní sestavu. Proti Slavii nemohl nikdo z nich hrát, protože všichni hostují ve Slovanu právě z Vršovic.

„Věřím, že s nimi by byl náš výkon určitě lepší. Většina z nich patří do základní sestavy, zvedají náš výkon," přitakal liberecký trenér Luboš Kozel. „Ale podmínky byly jasně dané, musíme to respektovat," dodal.

„V české lize to tak je. Počítali jsme s tím, víc k tomu není co říct. Myslím, že i tak jsme postavili dobrou jedenáctku," odpovídal zdrženlivě na tohle téma záložník Severočechů Lukáš Červ, který mohl hrát. Je odchovancem Slavie, ale Liberec ho koupil. Sám to ale také zažil, když proti Slavii nemohl nastoupit během hostování v Pardubicích. „Jsem rád, že jsem přestoupil a mohl si proti Slavii zahrát," přidal k tomu Červ.

Foto: Jaroslav Appeltauer (FC Slovan Liberec) Mick van Buren v dresu Liberce, kde hostuje ze Slavie.Foto : Jaroslav Appeltauer (FC Slovan Liberec)

Liberec se Slavií dlouhodobě spolupracuje, už před dvěma lety se řešilo, jestli tam neposílá až moc hráčů. Tehdy jich tam také bylo dost a dokonce se trochu vířila otázka, jestli by nestálo za to počty hostovaček omezit. „Já nevím, to není otázka na mě. Je to o nastavení řádů. Když jsme mohli tyhle hráče získat, je to pro nás plus. Mick je druhý nej střelec ligy, Maksym nám pomohl v defenzivě. Jsem rád, že je máme. Nebudu říkat, že bych byl radši, kdybych měl jen tři z těch hráčů," zauvažoval Kozel.

Slavia na krátkou chvíli povolila start fotbalistům, kteří jí patřili, i ve vzájemných zápasech. Pak od toho zase upustila. „Kluby chápu. Kdyby ti kluci mohli hrát, cítili by obrovskou motivaci ukázat a mohlo by to být kontraproduktivní. Nedělá to jen Slavia, ale třeba i Sparta," prohlásil liberecký stratég po zápase, v němž jeho vydrancovaná parta na favorita nestačila.

„Někteří hráli poprvé v základní sestavě, bylo to pro ně tady na Slavii těžké. Jsem rád, že jsme za nepříznivého stavu odehráli druhou půli se ctí," podotkl Kozel, který mohl kromě Červa nasadit i Denise Višinského, jenž má stejný příběh. Liberec ho také ze Slavie koupil. „Oba patřili k našim lepším hráčům," prohodil trenér Slovanu.