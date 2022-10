Liberec zahodil v Brně do pauzy dvě tutovky. Pak jsme se rozsypali, mrzí Valentu kolaps ve druhé půli

„První půle byla vyrovnaná. My jsme ale byli nebezpečnější. Jenže Van Buren neproměnil sólo a k vedoucímu gólu nevedla ani Preislerova hlavička z malého vápna," litoval kouč Slovanu Luboš Kozel. „Druhý poločas jsme pak nezvládli a zaslouženě jsme prohráli," uznal.

Liberecký záložník Matěj Valenta se k vedoucímu gólu Brna přihlásil. „Beru ho na sebe. Zakončujícího hráče jsem měl hlídat já. Bohužel jsme se pak rozsypali," posteskl si. „Předtím jsme ovšem zahodili dvě tutovky. Když nedáme gól, tak je to těžké," pokrčil rameny.

Vadilo mu, že branky Zbrojovky vstřelili kromě Šurala také středopolař Ševčík, který přidal i asistenci, a s deseti brankami nejlepší ligový kanonýr Řezníček. Na oba se Liberečtí pečlivě připravovali. „Jenže jsme jim našimi chybami stejně dovolili skórovat," posteskl si Valenta. Ševčíka zná velmi dobře jako parťáka z reprezentační jednadvacítky. „Ševa je velice kvalitní fotbalista. Prokázal to mimo jiné skvělou přihrávkou na třetí gól Řezníčkovi. Moc nás mrzí, že jsme nenavázali na vítězství v prestižním utkání nad Jabloncem," svěřil se.

Valenta se nevymlouval na to, že v týdnu před utkáním v Brně absolvovali Liberečtí vítězný zápas MOL Cupu ve Frýdku-Místku. „Frýdek je účastníkem třetí nejvyšší soutěže. Se vší pokorou k němu nám to utkání rozhodně nevzalo tolik sil, aby to byla příčina našeho nezdaru se Zbrojovkou," uvedl.