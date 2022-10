Šural vedoucím gólem Zbrojovku nastartoval. Podali jsme supr výkon, liboval si po výhře nad Libercem

Jedinými střelci Zbrojovky, kteří v této sezoně skórovali víckrát než jednou, jsou útočník Jakub Řezníček, jenž se s deseti trefami osamostatnil v čele pořadí ligových kanonýrů, a Michal Ševčík, který v duelu s Libercem přidal svoji šestou branku. „Takže jsem teď vlastně třetí nejlepší klubový střelec," žertoval dobře naladěný Šural. Cenil si teprve druhého čistého konta Brňanů v sezoně. „Dosud jsme neinkasovali pouze v Olomouci. Je to i tím, že máme hodně ofenzivní mužstvo. Jsme za nulu vzadu rádi hlavně kvůli brankáři Martinu Berkovcovi," tvrdil.

Kouč Zbrojovky Richard Dostálek pochválil svoje mužstvo za výborný týmový výkon. „Důležité bylo, že jsme do přestávky přečkali po našich chybách dvě šance Liberce. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že soupeře přehrajeme. Povedlo se. Prosadili jsme se hlavně díky pohledným kombinačním akcím. I s trochou štěstí jsme konečně prolomili sérii domácích nezdarů," kvitoval také on s povděkem.