Limberský: Byla to krásná tečka za kariérou. Vyřazení dresu beru jako velkou poctu

Nic lepšího mě potkat nemohlo. Viktorka je moje rodina, mám ji v srdci. Cestu za titulem jsem si poprvé užil jako fanoušek. Před týdnem při utkání s Hradcem Králové jsem byl v kotli, poprvé v životě. Byl to velký zážitek, i když z fotbalu jsem moc neměl.(směje se) Bylo to ale úžasný.

Devětkrát z deseti ran to takhle trefuju. Ne, teď vážně. Rozhodčí mi řekl, že kdybych nedal gól, nechal by trestňák opakovat. Je jasné, že trestňáku předcházel evidentní faul.

Možná to byla chyba. Ba ne, on dal z přímáků spousty gólů. Byla to tenkrát nádherná doba, při rozlučce jsme si ji připomněli. Každý, kdo se objevil na trávníku, patří k výjimečné generaci. Říkali jsme si, že bychom takové utkání mohli uspořádat každý rok, s charitativním podtextem. A zavzpomínat na staré dobré časy. Staré časy to ale vlastně nejsou, Plzeň je zase mistr. Věřím, že se popere o evropské poháry a v příští sezoně bude zase hrát nahoře.