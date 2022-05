Limberský k hitu se Spartou: Taťkovi Vrbovi asi poděkuju, když v Plzni prohraje

V létě jsem si říkal, že by bylo super jakékoli pohárové umístění. Že je Viktorka takhle vysoko, je fantastické, má titul ve vlastních rukách. Ale i kdyby to s ním náhodou nevyšlo, za mě jsou kluci už teď hrdinové.

Voláme si tak jednou za týden, rozebíráme nejen fotbal, ale i soukromí. Slyšel jsem někde, že pokud by Sparta v Plzni prohrála, že by se vykoupil u fanoušků Viktorky. On se ale nepotřebuje vykupovat, šel do Sparty přes zahraničí. To, co taťka, jak mu říkám, udělal pro Plzeň, se nedá smáznout. Samozřejmě, byli bychom v Plzni šťastní, kdyby v neděli prohrál. Asi bych mu potom poděkoval.(směje se)