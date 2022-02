Lingr opět na Slovácku rozhodl, a slávisté už vyhráli. Žádná hitparáda, připustil kouč Trpišovský

Fotogalerie +3

„Pro nás je to mimořádně důležité vítězství. Hrozně moc jsme ho potřebovali. Zakončil jsem naši super akci. Bah mi předložil perfektní balon. Stačilo mi ho jen doklepnout do sítě. Vedení jsme naštěstí udrželi. Hrozně se nám ulevilo," svěřil se šťastný Lingr, který rozhodl ligové utkání na Slovácku i před rokem. „Jsem za to strašně rád. Ale netuším, zda je to můj oblíbený soupeř," krčí rameny.

Připustil, že slávisté tentokrát podřídili taktiku výsledku. „Nepresovali jsme a nenaháněli soupeře tolik jako jindy. Hru jsme výrazně zjednodušili. Důraz jsme kladli hlavně na to, abychom Slovácko nepouštěli do šancí. To se povedlo, v defenzívě jsme odvedli výborný výkon. Na Fenerbahce se budeme připravovat v dobré náladě," myslí už na čtvrteční souboj v Evropské konferenční lize.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Ondřej Lingr vysvobodil gólem Slavii.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský uznal, že jeho tým nepodal navzdory vítězství oslnivý výkon. „Žádná velká hitparáda to rozhodně nebyla. Způsobil to i náročný terén. Kluci si ale počínali nesmírně zodpovědně. Bylo jasné, že to může být zápas o první brance. Dali jsme ji my, což nám umožnilo ve druhé půli přecházet z důsledné obrany do rychlých brejků. Prosadili jsme se proti kvalitnímu Slovácku, které se vyšvihlo do tuzemské špičky, obrovskou pracovitostí a týmovým výkonem," tvrdí.

Na levý kraj obrany postavil debutanta Juráska, jenž tři dny před utkáním přestoupil do Edenu z Mladé Boleslavi. „Byla to tak trochu z nouze ctnost, ale zahrál dobře. Věřili jsme mu. Sebevědomí, zarputilost ani fotbalová kvalita mu rozhodně nechybí. Týmu pomohl," usmívá se Trpišovský.

Zvažoval i nasazení dalšího novice Talověrova do stoperské dvojice. „Pak jsem ovšem usoudil, že by byl asi risk nastoupit v obraně se dvěma debutanty. A tak jsem radši stáhl dozadu Holeše," vysvětlil.