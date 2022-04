Lischka se těšil na Letnou, odjížděl zklamaný. Neúspěšný návrat, smutnil po prohře Baníku

Sparta také udeřila po standardních situacích. „Takové góly nemůžeme dostávat, připravovali jsme se na to. Je to o zodpovědnosti každého hráče, kdo má koho hlídat," prohlásil důrazně.

Navíc gól na 2:1 vstřelil vzrůstem nevelký Tomáš Wiesner. „Ano, patří k nejmenším hráčům. Nevím, co se tam stalo, neviděl jsem tu situaci opakovaně. Ale určitě by se nemělo opakovat, že nám tam hráč takhle vyplave sám a zakončí," láteřil Lischka, který si něco vysvětloval s brankářem Janem Laštůvkou po první obdržené brance. „Připravovali jsme na to, jak Sparta standardní situace zahrává, já vystupoval na půl cesty a bylo už pozdě," líčil.