Navrátila štve porážka od nedávných parťáků. Selhali jsme v ofenzívě, smutní záložník Sigmy

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste odjeli do Olomouce bez bodů?

Byl to bojovný duel, který rozhodly maličkosti. My jsme bohužel selhali v ofenzívě. Slovácko se naopak jednou trefilo. Kladli jsme důraz na to, že musíme pokrýt Havlíkovu levačku, ale stejně jsme ho neuhlídali. Jak se ukázalo, bylo to utkání o jedné povedené střele. Rozdílový gól bohužel vstřelili domácí. Havlas to sice trefil parádně, avšak my jsme mu nechali příliš prostoru.