Baník na Letné prohrává, Sparta ještě cítí šanci na titul. Vzepřou se Ostravští okolnostem?

„Věřím, že jsme během pauzy vyčistili hlavu a potrénovali na určitých věcech. Motivace musí být velká: hrajeme na Spartě a proti týmu, který je před námi v tabulce. Můžeme překvapit, uděláme vše pro to, abychom uhráli dobrý výsledek. Nesmíme být bojácní, důležité je, abychom dokázali být pro branku soupeře nebezpeční. A pokud si vytvoříme šance, samozřejmě je proměňovat," burcuje Tomáš Galásek, asistent ostravského trenéra.

„V zimě se udála v kádru Baníku řada změn, klub je ve fázi budování, přerodu. Vše si musí sednout, na nejlepší to nyní ještě nestačí. Třeba příští sezona bude úspěšnější. Baníku by pomohlo, kdyby se dostal do evropských pohárů a v nich čerpal zkušenosti, které mu zatím chybí," dodává bývalý kouč Opavy, Jablonce, Olomouce či Zlína.