Loni sklízely Pardubice chválu, teď bojují o záchranu. Jednou jste holt dole, jednou nahoře, říká kouč Krejčí

Důvodů je pochopitelně víc. Jeden z nich je, že jsme měli výhodu, že jsme do minulého ročníku vstoupili ve stejném složení, v jakém jsme absolvovali postupovou sezonu. Každý věděl, co může očekávat od druhého. Máme nyní nové mužstvo, které potřebuje čas na sehrání. Na to ale momentálně není moc prostor.